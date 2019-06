Calciomercato Lazio: Oudin nel mirino, ma quanta concorrenza

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio continua a seguire Rémi Oudin. Il calciatore del Reims è uno dei prospetti più interessanti del calcio francese e piace parecchio dalle parti di Formello. Classe 1996, il transalpino può giocare sia come ala destra che come quinto di centrocampo. Caratteristiche e duttilità tanto care a Inzaghi a cui va aggiunto anche un ottimo rendimento dal punto di vista realizzativo: 12 gol e 4 assist nell'ultima stagione. Secondo il quotidiano transalpino Foot.sur7 non c'è solo la Lazio sulle tracce del calciatore. Il Reims lo valuta circa dieci milioni e spera che possa scatenarsi un'asta per far aumentare il valore e incassare di più. Sulle sue tracce ci sono, infatti, Saint Etienne, Nizza, Lille, Bordeaux, Getafe, Fiorentina, Roma e Lazio. In tante hanno bussato alla porta del calciatore che avrà l'imbarazzo della scelta. I club, dal canto loro, devono fare in fretta perché la concorrenza è serratissi,a

