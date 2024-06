Calciomercato Lazio | Per Greenwood spunta il Marsiglia: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO - Aumenta la concorrenza per Mason Greenwood. Tra l'attaccante del Manchester United e la Lazio si è infatti inserito anche il Marsiglia. Il club francese e soprattutto il nuovo allenatore De Zerbi si sono messi sulle tracce del classe 2001 che ora riflette sul suo futuro. Il giocatore ha preso tempo per riflettere e la destinazione non lo convince in pieno.

Come raccolto dalla nostra redazione nonostante l'inserimento del Marsiglia, la Lazio non ha intenzione di mollare il giocatore, anche se il cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro con i Red Devils che vogliono monetizzare dopo la buona stagione al Getafe. La Lazio spera che Greenwood non si sistemi altrove e potrebbe tentare il colpo nella seconda parte del mercato considerando anche le cessioni. Proprio a questo proposito se il mercato non dovesse decollare la società potrebbe sacrificare uno tra Castellanos, nel mirino del Girona, e Isaksen anche se la Lazio non vorrebbe privarsi di nessuno dei due giocatori.

Una situazione al momento in stand-by quindi considerano che la Lazio per arrivare a Greenwood ha messo sul piatto un prestito oneroso, cinque milioni subito e saldo in uno o due anni, con obbligo di riscatto con possibile inserimento di una una percentuale vicina al 50% sulla futura rivendita.

