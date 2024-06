Calciomercato Lazio| Il Girona non molla Castellanos: cosa può succedere

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Girona non molla Taty Castellanos. Gli spagnoli vogliono riportare in Liga l'argentino. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, gli iberici chiedono un incontro alla Lazio che ha già rifiutato 15 milioni più bonus. Il Girona però non si arrende. Al momento a Formello continuano a far muro, almeno di facciata considerano incedibile il numero 19 biancoceleste, ma le cose cambierebbero se l'offerta dovesse alzarsi. Anche se la cifra proposta finora basta già a coprire interamente Noslin (come successo con Tchaouna con i soldi di Luis Alberto) e permettere al ds Fabiani di portare momentaneamente a zero (in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni l'anno successivo) anche Dia, ancora congelato a Salerno. Un incastro che agevolerebbe la Lazio che manterrebbe i soldi del budget praticamente intatti per provare l'affondo su Greenwood o Samardzic per cui Manchester United e Udinese fanno muro.