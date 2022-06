Calciomercato Lazio, prosegue la ricerca del vice Immobile: il punto

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA – La Lazio attende l’apertura della finestra di mercato estiva per potere mettere a segno qualche colpo, urgono rinforzi in qualsiasi reparto. La difesa è il punto critico, il centrocampo non è da meno se si pensa alla possibile partenza di Milinkovic. Ad impensierire la società però c’è anche l’attacco, nonostante non sia prevista nessuna partenza da questo punto di vista c’è comunque bisogno di dare respiro all’inarrestabile Immobile. Continua così la ricerca del suo vice, qualcuno che possa dargli il cambio quando necessario. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, resta il pole Jovane Cabral. Nonostante non abbia trovato spazio in questa stagione, il tecnico vorrebbe dargli fiducia. La società vorrebbe acquistare il suo cartellino per cinque milioni, il prezzo ovviamente è da trattare. Occhio sempre alla concorrenza, dal Portogallo giungono notizie circa l’interesse del Marsiglia che avrebbe pronta un’offerta di poco superiore a quella della Lazio. Al nome del capoverdiano, fa seguito quello di Filip Duricic in scadenza dal Sassuolo. Non è stato un campionato semplice per il serbo, è rimasto fuori per circa sei mesi a causa di un infortunio.

