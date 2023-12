Calciomercato Lazio| Provedel para tutto, ma il rinnovo non arriva: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sabato ha evitato la beffa. Ivan Provedel si è preso le luci della ribalta con un super intervento e togliendo dalla sua porta il colpo di testa di Pavoletti. L'ex Spezia è stato provvidenziale come spesso gli è capitato in questa stagione e mezzo con l'aquila sul petto. Provedel ha messo anche da parte le critiche dopo la gara con la Salernitana e la rete subita per il tiro dalla distanza di Candreva. Una settimana davvero strana che lo ha visto in campo contro il Celtic nonostante l'attacco febbrile. Il portiere resta in attesa di una chiamata dalla società per rinnovare il suo contratto.

Arrivato su precisa richiesta di Sarri, Ivan si è preso la maglia da titolare dominando il ballottaggio con Maximiano e diventando il miglior portiere dello scorso campionato. Provedel è stato anche convocato in Nazionale sia da Mancini che da Spalletti, ma non è ancora arrivato l'esordio. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l'estremo difensore aspetta una chiamata per il rinnovo. Attualmente guadagna un milione di euro più bonus ed è in attesa di un rinnovo con consistente aumento dell'ingaggio. Per ora Lotito non lo ha ancora convocato per discutere l'adeguamento dell'accordo. Una situazione, come quelle di Felipe Anderson e Zaccagni, che andrebbe risolta al più presto.