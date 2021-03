Calciomercato Lazio, rebus esterni: cosa succederà sulle fasce?

Questione sinistra, la fascia ha sofferto pure quest’anno, c’ha pensato Marusic a tappare le falle. Adam ha conquistato il ruolo, ora è il titolare, molti sostengono renda meglio da quella parte, i fatti sembrano corroborare questa tesi. La coperta, però, rimane corta in vista del prossimo anno. Il montenegrino discute il rinnovo, è in scadenza nel 2022, non dovesse arrivare il prolungamento entro giugno-luglio (ma c’è ottimismo) allora pure lui andrebbe considerato sul mercato a un anno dalla scadenza. Si punta alla conferma di Marusic, quella di Lazzari è scontata, gli altri invece sono tutti in bilico. Lulic andrà via, molto difficile ipotizzarne la conferma. Senad s’è tolto la soddisfazione di debuttare in Champions con la maglia che ha segnato la sua carriera, ha coronato un sogno, ora però può scattare il tempo degli addii.

COSA FARE(S)? - Lulic può tornare in Svizzera, chiudere vicino a casa e alla famiglia, l’infortunio alla caviglia lo ha condizionato, non è ancora lui, fatica a tornare su quei livelli, si sapeva che ci sarebbe voluto tempo. Discorso un po’ diverso per Momo Fares. L’algerino non ha convinto: tanti stop e rendimento quasi sempre insufficiente. La sua prima stagione alla Lazio, per ora, è un flop. È stato pagato 6,5 milioni più bonus, l’ha voluto Inzaghi, per ora la scommessa non s’è rivelata azzeccata. La Lazio valuterà il da farsi, se dovesse arrivare un’offerta che pareggi l’investimento fatto tra agosto e settembre, allora Fares potrebbe anche lasciare Formello. Ipotesi complicata al momento, perché l’ex Verona e Spal è reduce da mesi complicati. Fares potrebbe essere confermato se non dovessero arrivare proposte convincenti, diventerebbe l’alternativa a Marusic.

JORDAN - C’è poi l’incognita Lukaku: Jordan sta vivendo una stagione finalmente sgombra da infortuni, sta giocando con continuità all’Anversa. Il club belga vanta un diritto di riscatto fissato a circa 3,5 milioni, potrebbe esercitarlo e tenersi il giocatore, oppure puntare a rivenderlo in Premier dove il ragazzo ha estimatori. Se invece l’Anversa non dovesse esercitare il diritto di riscatto, chissà che Lukaku non possa giocarsi la conferma in ritiro. Scenari che andranno valutati nei prossimi mesi. Tante le questioni sul tavolo: dal rinnovo di Marusic, al futuro di Fares e Lukaku, passando per il probabile addio di una leggenda come Lulic. La necessità è quella di avere un titolare per ruolo e alternative affidabili. Cosa che negli ultimi anni non s’è verificata. Soprattutto a sinistra.