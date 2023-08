Calciomercato Lazio | Ricci resiste, ma per la regia spuntano altri due nomi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Ricci che resta il primo nome nella lista di Sarri e per il quale la Lazio farà un ulteriore tentativo. I biancocelesti lavorano anche su Nicolò Rovella, la Juve può cederlo, anche in prestito con obbligo di riscatto, viene valutato tra i 18 e i 20 milioni di euro. Ma non è l'unico nome che la Lazio sta tenendo d'occhio, perché nelle ultime ore è rispuntato il nome di Mats Wieffer del Feyenoord. Classe '99, nazionale olandese, s'è imposto nell'ultima stagione con il club di Rotterdam. Wieffer è un'idea che la Lazio non ha mai accantonato, era stato valutato anche a inizio estate.

