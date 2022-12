Calciomercato Lazio, Sarri ha trovato il vice Immobile: lui vorrebbe...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO RAFA SILVA - Uno sguardo al presente e l'altro al futuro. Soprattutto se l'argomento sul tavolo è il vice Immobile. La Lazio ha bisogno di un usato sicuro, non può permettersi salti nel buio. Nelle ultime ore il nome più chiacchierato è quello di Bonazzoli, mentre sullo sfondo rimangono le candidature di Cheddira del Bari e Sallai del Friburgo. Eppure non molto tempo fa era stato proprio Sarri ad esprimere una preferenza per quel ruolo. A quanto pare infatti il tecnico della Lazio sarebbe rimasto impressionato da Rafa Silva, seconda punta del Benfica, che ha punito la Juve con una doppietta in Champions. Non è un attaccante vero, ma come rinforzo l'allenatore preferirebbe un calciatore più tecnico (in estate sognava Raspadori) con il fiuto del gol. Il 29enne portoghese ha il contratto in scadenza nel 2024, anche se in patria si parla di un rinnovo imminente. Nel caso in cui non si dovesse concretizzare il prolungamento, il valore del suo cartellino (al momento intorno ai 20 milioni) si abbasserebbe sensibilmente.