Calciomercato Lazio | Sarri insiste per Insigne: Lotito studia il piano per portarlo a Formello

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri spera ancora nel ritorno di Lorenzo Insigne. Il suo pupillo ai tempi del Napoli potrà arrivare a Formello non appena il nuovo organismo che sostituirà la Covisoc darà il via libera. Lotito intanto, come scrive Il Messaggero, ha dato la sua parola al tecnico e sta lavorando per trovare una formula che permetta al fantasista di raggiungere Formello il prima possibile, anche solo per iniziare a integrarsi con il gruppo. Servono però garanzie assicurative, ancora in fase di definizione.

Con l’eventuale arrivo di Insigne, Sarri sarebbe pronto a mettere da parte, seppur non definitivamente, il suo amato 4-3-3, per adattarsi alle caratteristiche dell'ex Napoli e sfruttarlo nei momenti chiave. Tra le opzioni tattiche sul tavolo ci sono il 4-2-3-1 già usato da Baroni e il 4-3-1-2 dei primi tempi partenopei. Entrambi potrebbero rivelarsi utili per cambiare volto alla squadra a gara in corso o in base all’avversario. In un contesto dove abbondano i nomi, la vera sfida sarà trovare equilibrio. Insigne potrebbe portare qualità e gol, ma prima bisognerà fare spazio, sia a livello numerico che tattico.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.