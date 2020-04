Calciomercato Lazio, se Marusic andasse via? Tare segue Vojvoda

Marusic può lasciare la Lazio. Non è una certezza, ma un’ipotesi che sta prendendo corpo. Il montenegrino è in scadenza nel 2022, per ora il rinnovo non arriva e da Parigi giungono rumors insistenti riguardo a un interesse del PSG. I biancocelesti valutano Marusic tra i 15 e i 20 milioni e sono aperti a discuterne in presenza di un’offerta interessante. Nel frattempo, però, i dirigenti laziali si stanno guardando intorno e monitorano profili che potrebbero prendere il posto di Marusic in caso di addio. Sulla lista di Tare è finito il nome di Mergim Vojvoda esterno destro dello Standard Liegi. Kosovaro, ma con passaporto belga, Vojvoda piace a diversi club in Italia, ma anche in Bundesliga e Ligue 1. Il ragazzo, classe ’95, è esploso in questa stagione con la squadra di Liegi, ha messo insieme 30 presenze, un gol e quattro assist. La Lazio lo ha seguito, piace per la sua capacità di corsa, la prestanza fisica (è alto un metro e 87), come caratteristiche non è poi molto diverso da Marusic. Tare si sa è molto attento al mercato belga, da lì ha pescato spesso, si pensi a Milinkovic, Lukaku e lo stesso Marusic. Vojvoda viene valutato circa 5 milioni, anche se il prezzo può salire perché la lista delle pretendenti si sta allungando. La Lazio monitora la situazione e aspetta che si evolva quella legata a Marusic. Se Adam dovesse andare via, ecco che Vojvoda potrebbe diventare un serio candidato per raccoglierne l’eredità.

