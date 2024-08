Calciomercato Lazio | Sirene turche per Vecino: la situazione

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Il Besiktas di Immobile sulle tracce di Matias Vecino. Ancora sirene turche per il centrocampista uruguaiano che esattamente un anno fa era finito nel mirino del Galatasaray. Sarri si era imposto e ha spento sul nascere la sua eventuale cessione. Come riporta il Corriere dello Sport, non risultano ad oggi però trattative tra La Lazio e il club di Istanbul, l'agente del calciatore boccia tutte le indiscrezioni.

L'eventuale uscita di Vecino libererebbe un posto importante nelle liste, ma l'ex Inter e Fiorentina resta un elemento importante per il centrocampo di Baroni. Cataldi, al contrario, è cresciuto nel settore giovanile e la sua cessione non sposterebbe nulla a livello di liste. Ci sono stati sondaggi di Como e Torino mai trasformati in trattative.

Intanto Fabiani si muove per un regista under 22. Fari puntati in Eredivisie: piace Antoni Milambo, classe 2005 centrocampista del Feyenoord, ma anche Mandela Keita, classe 2002 regista che l’Anversa ha riscattato dal Leuven e che vale già 15 milioni.