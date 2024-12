Calciomercato Lazio | Sondaggio dalla Serie A per Castrovilli: le ultime

Dubbio Castrovilli: sarà permanenza o addio? La Lazio sta cercando una soluzione per l'ex centrocampista della Fiorentina, che in questa stagione, anche a causa di un nuovo infortunio, non è riuscito a imporsi. Per questo potrebbe lasciare la Capitale già a gennaio risolvendo il suo contratto in scadenza a giugno 2025. Come riportato da Alfredo Pedullà, sul calciatore sarebbe spuntato l'interesse dell'Udinese che nei giorni scorsi ha effettuato un sondaggio non approfondito. Sono possibili anche nuove soluzioni o ipotesi di scambio. Tutto è ancora in bilico.