Calciomercato Lazio | Stengs piace, occhi ancora su Yazici del Lilla

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha messo a segno il primo colpo in questa sessione di mercato. Nella lunga e intensa giornata che si è svolta ieri a Formello Tchaouna è diventato un calciatore biancoceleste. Come riportato dalla nostra redazione il giocatore è arrivato nel centro sportivo e intorno alle 16.00 ha siglato l'accordo sulla base di un quinquennale da un milione di euro a stagione più bonus.

Primo colpo portato a casa anche se la società sta sondando diversi profili per rinforzare un po' tutti i reparti. Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport tra i vari nomi accostati c'è quello di Calvin Stengs del Feyenoord, giocatore che potrebbe raccogliere l'eredità di Luis Alberto, e quello di Spertsyan del Krasnodar, classe 2000 (11 gol e 7 assist in 29 partite nell'ultimo campionato). Rimane in auge anche il nome di Yazici del Lilla, già accostato alla Lazio nel 2019. Il giocatore non rinnoverà il suo contratto con il club francese e tra qualche giorno sarà ufficialmente svincolato.