Calciomercato Lazio, strada in salita per Romagnoli: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si complica la trattativa che potrebbe portare Alessio Romagnoli alla Lazio. Il difensore del Milan è in scadenza di contratto con il club rossonero e qualche settimana sembrava davvero vicino a indossare la maglia biancoceleste. Nel primo incontro svoltosi a Formello con il suo entourage, lo stesso di Patric, non è arrivata la fumata bianca tanto sperata. Tanto divario tra domanda e offerta e tutto rimandato per il momento con il giocatore che resta comunque un obiettivo concreto. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana è probabile che possa esserci un nuovo vertice con Enzo Raiola per provare ad accorciare la forbice e provare a strapapre un sì. Nel frattempo, però, la Lazio deve fare i conti con gli altri club che sarebbero pronti a inserirsi. Dalla Spagna parlano di un Barcellona sulle tracce del centrale che sarebbe pronto a venire incontro alle richieste del difensore. Non va poi dimenticato il Milan che potrebbe anche decidere, dopo il cambio societario, di allungare il contratto al numero 13. Attualmente Romagnoli percepisce circa 6 milioni di euro e ne chiede una cifra intorno ai 3.3. I meneghini e i blaugrana sono pronti a raggiungere se non superare la cifra, mentre la Lazio punta sulla voglia di Alessio, tifoso biancoceleste, di indossare la maglia con l'aquila sul petto. Il prossimo incontro potrebbe dire qualcosa in più, ma al momento la strada è tutta in salita.