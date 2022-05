Calciomercato Lazio, Strakosha verso il Fulham: operazione in chiusura

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Thomas Strakosha, dopo sei stagioni vissute nella Lazio, sta per lasciare Roma alla volta dell'Inghilterra. Il portiere è in scadenza col club biancoceleste e il Fulham è in chiusura per il suo arrivo. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, la squadra di Londra, promossa in Premier League, avrebbe trovato l'accordo con l'estremo difensore albanese sulla base di un contratto di quattro anni. Mancano solamente gli ultimi dettagli. Lazio - Verona sarà dunque con tutta probabilità l'ultima in biancoceleste per Strakosha, che saluta il club in cui ha collezionato 207 presenze e con cui ha vinto due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane. Nelle giovanili della Lazio dal 2012, infine, con la Primavera ha alzato al cielo anche campionato e coppa.

