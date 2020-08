Calciomercato Lazio, Tare stregato da Alpaslan Tahsin: il 16 turco che piace a mezza Europa

Tanto giovane quanto talentuoso. Il nome nuovo in casa Lazio è quello del turco Alpaslan Tahsin: si tratta di un ragazzo di 16 anni che, nonostante la carta d'identità, è già riuscito a far parlare di sé. E molto. Vedi i provini con l'Atletico Madrid, quando di anni ne aveva appena 9. Ma la famiglia ha preferito farlo crescere in Grecia, dove è nato. Di proprietà del Paok Komotini - club satellite del ben più famoso Paok Salonicco - il classe 2004 deve ancora firmare il suo primo contratto da professionista e, secondo quanto riportato durante la rassegna stampa di Radiosei, è stato proposto ai biancocelesti. Attenzione però alla concorrenza italiana: sul jolly offensivo si sono piazzati gli occhi di Bologna, Fiorentina e Napoli. Nelle prossime settimane potrebbe partire l'assalto al baby che in patria già paragonano a Cristiano Ronaldo.

