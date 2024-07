Calciomercato Lazio | Tavares in uscita dall'Arsenal: valutazioni in corso

CALCIOMERCATO LAZIO - Rinforzare la squadra nel minor tempo possibile è l'obiettivo che si è posta la Lazio in questa sessione di mercato. A 5 giorni dall'inizio, sono 3 i giocatori arrivati, ai quali andrà aggiunto Dele-Bashiru, per il quale mancano solo visite mediche e annuncio. Fino a oggi la società si è mossa dalla cintola in sù. I giocatori arrivati, in arrivo o semplicemente trattati fanno capo a quelle zone di campo che vanno dalla trequarti fino all'attacco. Non sono da escludere, però, possibili colpi anche in difesa. In tal senso, da Formello la dirigenza si era già mossa per assicurarsi in profilo di Cabal dell'Hellas Verona, per poi - come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa - metterlo in stand-by negli scorsi giorni. Il terzino scaligero, però, potrebbe non essere l'unico nome che circola nel centro sportivo biancoceleste.

TAVARES - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, la Lazio starebbe seguendo anche il profilo di Nuno Tavares. Il terzino portoghese di proprietà dell'Arsenal, dopo la sua esplosione con la maglia del Benfica, con i Gunners ha faticato a imporsi. Il suo primo anno a Londra lo ha vissuto da titolare, ma con prestazioni che spesso non hanno convinto, spingendolo verso un'esperienza in prestito. Con la maglia del Marsiglia, in Ligue 1, ha iniziato un percorso di 'rinascita' che, però, lo scorso anno si è arenato nuovamente tra Arsenal e Nottingham Forest, anche a causa di alcuni problemi fisici.

LA LAZIO SONDA IL TERRENO - Nonostante il valore del calciatore sia indiscusso (vanta anche 16 presenze con il Portogallo), all'età di 24 anni la sua carriera non ha preso quello slancio che prometteva. Motivo per cui da Londra fanno sapere di essere pronti ad ascoltare offerte e valutare una sua potenziale partenza. In questo scenario si collocherebbe la Lazio. La società biancoceleste potrebbe offrirgli l'opportunità di rilanciarsi, ma a patto che vi siano le condizioni per imbastire un trasferimento. In questo senso, la prossima settima la dirigenza dovrebbe sentire gli agenti del calciatore per comprendere la fattibilità di quello che potrebbe rivelarsi un colpo davvero interessante.

