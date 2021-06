Calciomercato Lazio, terzini cercasi: Hysaj in pole, piace anche Nuno Tavares

Cercasi terzini. Questa una delle prime richieste del nuovo allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Il tecnico li ha espressamente chiesto alla società che sta lavorando per rinforzare la rosa proprio in quella zona di campo. Sono tanti i nomi che in queste settimane sono stati accostati ai biancocelesti. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il primo in cima alla lista è il nome di Hysaj fedelissimo di Sarri e del quale si parla dall'arrivo del Comandate sulla panchina della Lazio. Il 27enne tra qualche giorno si svincolerà da Napoli anche se proprio ieri il suo agente ha raffreddato la questione con alcune affermazioni. I biancocelesti avrebbero offerto all'albanese un contratto di cinque anni a circa 2 milioni a stagione.

L'altro nome in pole è quello di Nuno Tavares del Benfica. Sul calciatore c'è tantissima concorrenza: Roma, Napoli, Southampton, Newcastle e Brighton. Ha una clausola rescissoria di 88 milioni ma dal Portogallo assicurano che potrebbe partire per una cifra vicina tra i 15 e i 20 milioni. Infine interessa anche lo svedese Ludwig Augustinsson, 27 anni, in forze al Werder Brema. Il club è retrocesso e il giocatore spinge per essere ceduto.