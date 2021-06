Calciomercato Lazio, l’agente di Hysaj frena: “Nessuna chiamata ricevuta”

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Elseid Hysaj, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per fare il punto sul futuro del suo assistito. Il terzino albanese, in scadenza di contratto con il Napoli, è in cerca di una nuova avventura. Su di lui ci sono diverse squadre italiane, tra cui la Lazio. Queste le parole del procurato che frena le voci su un possibile accordo tra il club biancocelste e il calciatore: "Elseid da Sarri? Non è così: la Lazio non mi ha mai chiamato, stiamo lavorando su altre situazioni. Leggo ovunque questa indiscrezione: magari, riceverò questa chiamata tra una settimana ma ad oggi non ho ricevuto nessuna chiamata dalla Lazio e sto lavorando su altre situazioni".