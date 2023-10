Calciomercato Lazio | Un giocatore ha chiesto la cessione: pronto il sostituto

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Novità importanti per quanto riguarda il mercato in uscita. Siamo ancora a ottobre, ma qualcosa si muoverà da qui ai prossimi mesi. C'è un calciatore che potrebbe salutare la Lazio a gennaio. Si tratta di Mario Gila che, come riporta Il Messaggero, avrebbe chiesto la cessione. Il centrale spagnolo è l'unico giocatore di movimento insieme a Basic a non aver ancora trovato spazio in questa stagione. L'ex Real ha avuto qualche richiesta già in estate ma Sarri aveva bloccato tutto per una questione numerica. Il futuro del classe 2000 è sempre stato legato a quello di Bonucci, accostato a lungo ai colori biancocelesti per poi finire all'Union Berlino. Nella prossima finestra di mercato, può arrivare la partenza di Gila cercato dal Verona di Setti, ma anche in patria da Espanyol e Rayo Vallecano. Non mancano di certo le pretendenti, è un addio che può concretizzarsi. La sua partenza può liberare un posto in difesa per il classe 2004 Gabriele Guarino. Di proprietà dell'Empoli, ma anche per lui zero minuti in stagione. E' un talento e ha un futuro importante davanti, il Comandante stravede per lui.