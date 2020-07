Calciomercato Lazio, Vazquez in biancoceleste? Da Formello piovono smentite

AGGIORNAMENTO ORE 23.30 - Lazio-Vazquez, operazione in dirittura d'arrivo: l'indiscrezione è arrivata dalla Spagna, ma non trova conferme. Da Formello piovono smentite, la pista viene definita inconsistente, non ci sarebbe alcuna trattativa in corso tra i biancocelesti e il Siviglia per il fantasista argentino. Una voce che era rimbalzata in serata, ma che non ha trovato sponda in Italia. Insomma, quello tra Vazquez e la Lazio non sembra un matrimonio sul punto d'essere celebrato.

Il primo colpo per la Lazio della prossima stagione potrebbe arrivare direttamente dalla Spagna e si chiama Franco Vazquez. Come riportano alcuni siti iberici infatti pare che l’accordo sia stato già trovato tra il Siviglia e la Lazio. La cifra del trasferimento si aggira attorno agli 8 milioni di euro più bonus, il contratto sarebbe invece fino al 2024. Il calciatore dopo quattro anni nella Liga spagnola con il Siviglia potrebbe quindi tornare in Serie A.

Pubblicato il 10-07 alle 21.24