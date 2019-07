Calciomercato Lazio, Yazici: che bolide contro l'Hoffenheim! - VIDEO

È uno dei nomi più caldi in entrata per quanto concerne il calciomercato Lazio. Nell'amichevole delle 19 di oggi contro l'Hoffenheim Yusuf Yazici ha confermato la bontà del suo mancino. È il suo eurogol al ventunesimo minuto ad aver aperto le marcature della sfida spettacolo tra i padroni di casa e il Trabzonspor. Il centrocampista turco ha ricevuto palla sul versante destro, ai trenta metri, è arrivasto quasi al limite dell'area e ha scaricato un missile sotto la traversa imprendibile per Pentke. Gara terminata sul 3-3. Piccola curiosità: nel tabellino è finito per i tedeschi anche un altro obiettivo, meno caldo, del club biancoceleste. Si tratta di Amiri, autore del momentaneo 2-2. CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DEL GOL O SCORRI A FINE ARTICOLO

Pubblicato il 25/07/2019 alle ore 23.54