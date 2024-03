Calciomercato Lazio | Zaccagni, presto l'incontro decisivo. E a Monaco...

RASSEGNA STAMPA - Prosegue il lavoro della Lazio sul fronte rinnovi, dopo Provedel i prossimi da trattare sono quello di Felipe Anderson e Zaccagni. Per quest’ultimo, come anticipato dalla nostra redazione, il mese di marzo potrebbe essere decisivo. Dopo un lunghissimo periodo di silenzio e l’affondo mancato da Lotito in estate, è giunto il momento di approfondire la questione e cercare di trovare la soluzione. A Monaco, come riferisce l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il ds Fabiani e gli agenti dell’Arciere si sono incrociati, volati in Germania per assistere anche loro agli ottavi di Champions e poi coltivare altri contratti lavorativi.

Tra nove mesi il numero venti sarà libero di decidere il proprio futuro, così come sta succedendo al brasiliano, il direttore sportivo ha già incontrato il suo entourage per cercare di limare e ridurre le distanze facendo leva soprattutto sulla volontà del ragazzo. È il contratto più importante della sua carriera, al momento guadagna 1,9 milioni di euro a stagione. Il presidente aveva messo sul piatto un prolungamento a circa 2,5 milioni, ma i procuratori chiedevano uno sforzo maggiore vista la crescita di rendimento e anche la chiamata in Nazionale. Sullo sfondo ci sono sempre i 4 milioni accordati a Luis Alberto. Il biancoceleste vuole restare, ma qualora dovessero arrivare proposte più esose sarà anche difficile trattenerlo. Il suo accordo inoltre, per questioni di calcolo aritmetico e di parametri, è legato anche a quello di Felipe: 3,5 più bonus era l’offerta del club e 4 era la richiesta del giocatore trentunenne.

