Castellanos, luci e ombre: numeri impressionanti, ma in area di rigore...

RASSEGNA STAMPA - Cinque tiri per il Taty. Nessun giocatore della Lazio ha fatto meglio nelle prime undici di campionato. Cinquantasette minuti, 27 tocchi, 11 passaggi, ma solamente una volta Castellanos ha trovato lo specchio, "murato" da Skorupski. Nel conto statistico non rientra l'occasione più limpida - cross di Lazzari e colpo di testa, centrando l'incrocio dei pali - ma La Penna aveva fischiato il contatto con Beukema. L'argentino, riferisce il Corriere dello Sport, ha impressionato per l'impatto: "garra" nei contrasti, pressing, precisione, ma è indubbio gli manchi qualcosa in area di rigore. Non segna e sembra destinato a non poter segnare alle medie in carriera di Ciro. Con un Immobile in calo e un Castellanos poco concreto, la Lazio ha un problema d'attacco.

