DIRETTA - Calciomercato Lazio, oggi è il Reina day. Si lavora per Fares e Muriqi

Comincia a muovere passi decisi il calciomercato della Lazio e lo fa prima di tutto dalla porta, dove è atteso Pepe Reina: visite mediche e aggregamento al resto della squadra per poter cominciare a lavorare da subito con i nuovi compagni ad Auronzo di Cadore. Scalzati via quindi gli altri nomi di portieri in ballo per indossare i guantoni biancocelesti dietro a Strakosha, occhi in difesa dove i preferiti rimangono sempre Kumbulla e Kim Min Jaes ma si registra anche un interesse per Lisandro Martinez e Edson Alvarez, poco più che ventenni e di proprietà dell'Ajax su cui hanno messo gli occhi diverse big europee. Per la fascia sinistra l'obiettivo numero uno si chiama Mohamed Fares e in questo senso è già stato fissato un incontro con la Spal, ma attenzione anche a Cornet del Lione, suggerito dai media francesi. In avanti si continua a lavorare per l'arrivo di Vedat Muriqi, che da parte sua ha già scelto la Lazio: c'è da vincere le resistenze economiche del Fenerbahce.

ADDII - In uscita si lavora principalmente su due biancocelesti: Bastos e Caicedo. Il difensore angolano piace in Turchia al Basaksehir, una cessione che se dovesse arrivare varrebbe 3 milioni di euro, mentre l'attaccante ecuadoriano partirà per Auronzo ma ha su di sé gli occhi di club del Qatar come Al Gharafa e Al Duhail, le cui offerte però non hanno ancora incontrato la richiesta della Lazio di almeno 6-7 milioni.

REINA, VENT'ANNI DI CARRIERA E UNDICI TROFEI

REINA L'HABITUE' DELLA CHAMPIONS

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE