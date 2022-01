DIRETTA - Calciomercato Lazio, prosegue l'attesa: tutti i nomi

Il calciomercato della Lazio è ancora bloccato dall'indice di liquidità. Come abbiamo scritto, in questo senso una soluzione è rappresentata dall'intervento del presidente Lotito: senza le cessioni il numero uno biancoceleste pensa a una nuova immissione di liquidità come già fatto in estate. Nel frattempo la società ha meno di due settimane di tempo per chiudere le trattative sui nomi condivisi con Sarri.

ACQUISTI - Il primo nome della lista è sempre quello di Casale dell'Hellas Verona. La Lazio ha bisogno di rinforzare la difesa, numericamente e qualitativamente in emergenza, e il classe '98 sarebbe utilissimo vista la sua duttilità in tutte le posizioni della linea a 4. Sempre caldo il fronte Fabiano Parisi dell'Empoli. Sul terzino sinistro ci sono anche le altre big del campionato (Milan, Inter e Napoli) e il presidente Corsi non vorrebbe cederlo a gennaio: l'indice di liquidità bloccato del club toscano in questo caso potrebbe essere un alleato per glio acquirenti. Sullo sfondo sempre Nuno Tavares dell'Arsenal, che reclama più spazio al tecnico dei Gunners Arteta. A centrocampo continua a circolare il nome di Vecino dell'Inter: l'uruguaiano va in scadenza a giugno, ma potrebbe anche lasciare i nerazzurri subito visto l'impiego marginale della prima parte di stagione. Il trasferimento al momento in stand by di Sensi alla Sampdoria in questo caso potrebbe cambiare lo scenario. Con l'azzurro ancora a Milano salirebbero le probabilità dell'addio di Vecino. In attacco i due nomi principali sono Burkardt del Mainz e Sesko del Salisburgo: entrambe le situazioni sembrano destinate a entrare nel vivo la prossima estate.

CESSIONI - I due profili più caldi sono Muriqi e Lazzari. Il kosovaro rimane in uscita, nonostante il discorso con il CSKA Mosca si sia un po' raffreddato. Rimangono in piedi piste inglesi e qualche interessamento anche in Francia, nonostante il giocatore desideri di tornare in Turchia. Per Lazzari invece la pista più concreta porta a Bergamo: se l'Atalanta riuscisse a cedere Hateboer al Newcastle allaccerebbe subito i contatti con la Lazio. Nonostante le ultime due presenze consecutive rimane con la valigia pronta Vavro. Per lui sondaggi dalla Spagna.