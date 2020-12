DIRETTA - Lazio - Verona, Inzaghi in conferenza: "Ci siamo fatti due gol da soli"

Al termine del match tra Lazio e Verona terminato 2-1 per la squadra ospite, il tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa. Segui le sue parole nella diretta scritta de Lalaziosiamonoi.it.

Una sola vittoria in casa?

"Prima del lockdown con i nostri tifosi si era creata una certa sinergia. Avevamo un'altra marcia e un altro cammino. Dobbiamo cercare di fare meglio in casa. Sapevamo che il Verona ci avrebbe creatro dei problemi. Abbiamo creato e sprecato tanto. Ci siamo fatti due gol da soli".

Episodi?

"Sono determinanti nel calcio. Dopo il pareggio dovevamo essere più concentrati e lucidi. Il Verona si è difeso bene. Il calcio è questo. Due giorni fa stavamo gioendo e adesso commentiamo una sconfitta".

Acerbi?

"Faremo delle valutazioni nei prossimi giorni. Con gare così ravvicinate i giocatori vanno a eliminazione diretta. Faremo a meno di lui non so per quanto".

Come rialzarsi?

"Dobbiamo fare una bella prova con il Benevento che è una squadra tosta che sta facendo molto bene. Oggi non avremmo meritato la sconfitta. C'è poco tempo per pensare e dobbiamo andare a Benevento a fare la partita".