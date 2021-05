DIRETTA | Lazio Women - Roma CF 1-0, Martin porta avanti le biancocelesti

Serie B Femminile 2020/21 - 24^ giornata

Lazio Women - Roma Calcio Femminile

Domenica 9 maggio 2021, ore 15:00

Formazioni ufficiali:

LAZIO WOMEN - Guidi; Savini, Cuschieri, Martin, Castiello, Di Giammarino, Shanahan, Pittaccio, Gambarotta, Labate, Visentin. A disp.: Natalucci, Colini, S. Berarducci, Palombi, Santoro, M. Berarducci, Clemente, Proietti, Luijks. Coach: Carolina Morace

ROMA CALCIO FEMMINILE - Casaroli; Madarang, Polverino, Di Fazio, Sclavo, Filippi, Glaser, Maroni, Mushtaq, Silvi, Martinez. A disp.: Di Cicco, Bartolini, Crapanzano, Natali, Farnesi, Pisani, peri, miglio, El Bastali. Coach: Roberto Piras

Arbitro: Ilaria Bianchini (sez. di Terni)

Assistenti: Andrea Barcherini - Elia Tini Brunozzi

29' - OCCASIONE LAZIO. Labate mette in mezzo un pallone interessante, Sclavo interviene e manda in angolo.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Il Cesena è sotto con il Cittadella per 0-2. Rimane il pari al momento tra Ravenna e Riozzese.

27' - Guidi in presa plastica blocca l'azione offensiva della Roma.

25' - TRAVERSA LAZIO! Cuschieri colpisce il legno dopo un tiro deviato dal limite dell'area.

22' - GOOOOOOOOOOOLLLL LAZIO! Martin direttamente da calcio piazzato porta in vantaggio le biancocelesti segnando il 24° centro stagionale. 1-0

22' - GIALLO ROMA. Ammonita Di Fazio per aver steso Pittaccio in ripartenza.

20' - Martin stoppa in area il passaggio lungo di Savini, poi però non controlla bene e si fa rubare la sfera.

19' - La Lazio spreca il contropiede manovrato da Martin, la Roma riparte velocemente ma Guidi esce e ferma tutto.

17' - Madarang tenta il tiro da fuori, ma la difesa della Lazio mura e manda in angolo.

15' - La Roma cerca di essere più presente nella metà campo laziale e trova una punizione a metà campo.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Il Ravenna ha trovato il gol dell'1-1, mentre il Cesena è sotto 0-1 contro il Cittadella.

13' - Martin, direttamente da calcio piazzato, cerca di trovare Casaroli impreparata, ma il portiere c'è e manda in angolo.

12' - OCCASIONE LAZIO! La squadra di Morace reclama un calcio di rigore per un contatto dubbio tra Martin e Silvi. L'arbitro dice che è tutto ok.

10' - PERICOLO ROMA! Tiro dal limite dell'area di rigore per le giallorosse, ma Guidi si allunga e manda la palla in angolo.

9' - Martin prova a pescare con un tocco di classe Visentin. La difesa blocca tutto.

8' - Le biancocelesti attaccano alte e riescono a recuperare iù volte il pallone.

5' - Fase concitata del match. La Roma prova ad entrare nel vivo del gioco con azioni costruite al centro

3' - Pericolosa Mushtaq sulla destra. La calciatrice giallorossa supera in dreabbling le laziali, si accentra ma poi non trova più il pallone.

1' - Fallo in attacco di Martinez. La Lazio prova a manovrare il pallone aprendo dei varchi nella Roma.

SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

Fine primo tempo - La prima frazione di gioco si chiude senza gol, ma con molte occasioni per la Lazio che cerca di fare la gara.

45' - La direttrice di gara concede 2 minuti di recupero.

44' - GIALLO ROMA. Sclavo entra dura su Pittaccio e l'arbitro decide di sanzionarla con il primo cartellino della gara.

42' - Gambarotta stende Glaser e l'arbitro concede calcio di punizione per le giallorosse.

41' - Martin con il tacco non trova la compagna, Silvi spedisce fuori.

39' - Castiello guadagna calcio d'angolo dalla destra.

37' - TRAVERSA LAZIO! Labate dall'angolo sinistro dell'area di rigore colpisce il legno a portiere battuto.

36' - OCCASIONE LAZIO! Martin anticipa Casaroli, scarica il pallone dietro per Pittaccio che colpisce, ma l'estremo difensore blocca la palla.

34' - Visentin fa tutto bene sulla catena di destra, entra in area, ma non trova nessuna compagna pronta a raccogliere il suo passaggio arretrato.

AGGIORNAMENTO DAI CAMPI - Ravenna in svantaggio contro la Riozzese Como 0-1. Il Cesena è ancora fermo sullo 0-0.

32' - OCCASIONE LAZIO! Martin batte corto il calcio d'angolo, la palla arriva a Labate che con il destro tira e la palla esce di poco.

30' - La Lazio prova a cogliere di sopresa la difesa della Roma con un cross dalla trequarti, Casaroli però è attenta e blocca tutto.

27' - Filippi entra dura su Pittaccio. Solo un reclamo verbale per la giallorossa dopo l'assegnazione della punizione.

24' - Polverino trattiene Visentin. Bianchini fischia calcio di punizione, ma non estrae il cartellino reclamato dalla panchina laziale

21' - Martin da calcio d'angolo, la palla esce dall'area di rigore, Labate tenta il tiro da fuori ma viene murata da Madarang.

20' - Martinez spreca il calcio di punizione guadagnato dalla Roma sparando il pallone sopra la traversa.

19' - Madarang prova il tiro dalla distanza, ma è lento e Guidi riesce ad afferrare la sfera senza problemi.

16' - Visentin prova a superare Di Fazio in area di rigore, ma la romanista è brava a portarla sull'esterno e guadagnare rimessa dal fondo.

14' - Cuschieri, trovata in profondità da Visentin, non riesce a superare la difesa giallorossa perdendo palla.

10' - Martin guadagna un importante fallo sulla trequarti campo giallorossa. Sugli sviluppi del calcio di punizione Visentin parte palla al piede e si scontra in area di rigore con l'avversaria. Niente fallo, ma c'è bisogno dei sanitari in campo.

7' - La Lazio cerca di mettere pressione alla Roma con varie azioni sulle fasce laterali.

5' - OCCASIONE LAZIO! Pittaccio non concretizza una possibile occasione da gol: Marin la serve in mezzo, lei si gira e calcia di poco fuori.

4' - PERICOLO ROMA CF! Le giallorosse hanno provato a impensierire Guidi con un'azione manovrata, ma la difesa è attenta.

3' - Presunta mano di Sclavo in mezzo al campo, ma Bianchini non segnala il fallo. La Morace protesta.

1' - Primi sussulti per le biancocelesti che partono subito in quarta pressando molto alto.

PRIMO TEMPO

AGGIORNAMENTO - Le formazioni sono in campo, tutto pronto al Fersini per il fischio d'inizio.

Buon pomeriggio amiche e amici de Lalaziosiamonoi.it da Tommaso Marsili e benvenuti alla diretta scritta del match tra Lazio Women e Roma Calcio Femminile, valido per la 24esima giornata di Serie B. Le biancocelesti ospitano al Fersini le cugine giallorosse e sono in cerca di tre punti fondamentali in ottica promozione. La squadra di Carolina Morace è seconda in classifica inseguita da Cesena e Ravenna. Solo il risultato delle bianconere, nel momento in cui la Lazio dovesse battere la Roma, può precludere la Serie A aritmetica in questa giornata: essendo lo scontro diretto in parità, mantiene aperto il discorso la differenza reti.