È una Lazio che non molla mai: il dato sulle reti segnate dopo l’80esimo

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Baroni polverizza record su record. Eguagliati i punti di Reja nel 2010/11, con la differenza che quella squadra giocava una volta a settimana, mentre attualmente si è primi anche nella classifica di Europa League. Come scrive il Messaggero, la media di 7/8 cambi nell'undici titolare tra Coppa e campionato è un unicum nell'era Lotito. Non era mai capitato, inoltre, che nell'ultimo decennio 18 calciatori superassero i 450' dopo 16 gare. Soprattutto, il dato sulle reti dei subentrati è degno di nota: ben 9 in 12 turni di serie A, mai vista una statistica simile dal 2000. Undici marcatori diversi in A, in tutto 13, e ben 17 hanno preso parte alle reti biancocelesti se si considerano anche gli assist. In Europa League, poi, la Lazio è la squadra con più giocatori in rete (6), dietro solo a Ajax e Eintracht, e in patria ha il vizio dei gol all'ultimo: ben 8 reti dopo l'80esimo, come solo Barcellona, Atletico e Mechelen tra i primi 183 club europei.