Flaminio, l'architetto Casamonti: "Vi spiego alcuni dettagli del progetto"

Nell'ultima puntata di "Stadi 5.0" su Dazn, si è parlato a lungo degli stadi e dei relativi progetti presentati da Roma e Lazio. A proposito dell'idea del club biancoceleste, intenzionato a far diventare il Flaminio la nuova casa della Lazio e dei suoi tifosi, l'architetto Marco Casamonti ha spiegato alcuni dettagli dell'elaborato: "Abbiamo lavorato con grande impegno e intensità sullo Stadio Flaminio che è un monumento nazionale e un’opera architettonica straordinaria. La capienza dello stadio progettata da Nervi e di circa 25 mila spettatori, alla Lazio ne serve quasi il doppio".

"In che modo dunque, si può preservare la bellezza del monumento ma renderlo funzionale al calcio di oggi e in particolare alle esigenze della Lazio? Mettendo uno stadio sopra uno stadio, non toccando assolutamente l'opera originaria di Nervi ma sovrapponendone una di acciaio. È come se fosse con due anelli che però non si toccano anzi, una struttura copre l’altra preservandola dai danneggiamenti futuri. È l’occasione di riqualificare il luogo dove c’è il Flaminio e tutto il quartiere, facendo in modo che questa struttura torni a quell’attività per cui è stata pensata. Nervi l’ha progettata per il calcio e mi sembra giusto che torni a giocarci una squadra di calcio”.

