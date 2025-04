MOVIOLA - Genoa - Lazio, Ayroldi in difficoltà! E sul rosso a Belahyane...

La Lazio espugna Marassi e batte per 2-0 il Genoa. Le reti di Castellanos e Dia stendono i liguri in un match con due espulsioni che Ayroldi di Molfetta non gestisce al massimo. Sembra eccessiva l'espulsione di Belahyane, dopo il richiamto del Var Paterna, in un classico episodio in cui la decisione iniziale del giallo sarebbe stato più corretto. Netto il rosso di Otoa, mentre la gestione del fumogeno che ha colpito Mandas è stato un po' permissivo esattamente come accaduto con i calciatori del Genoa. Nel finale manca un rosso su Sabelli per un episodio molto simile a quello di Belahyane. Ecco gli episodi principali della sfida:

PRIMO TEMPO

9’ - Netto fallo di Vazquez su Lazzari sulla trequarti, l’arbitro lascia correre

15’ - Incredibile quello che accade a Marassi. I tifosi del Genoa entrano sugli spalti dopo la protesta di 15 minuti contro lo spostamento delle partite per la morte di Papa Francesco e iniziano a lanciare oggetti e fumogeni in campo. Uno di questi colpisce Mandas che resta a terra. Ne seguono 5 minuti di proteste per far sparire il fumo, ma l’arbitro decide di far ripartire il match.

22’ - Genoa in 10: Castellanos stoppa e lancia nello spazio Zaccagni che viene steso da Otoa. Inevitabile il rosso per il difensore rossoblù, il Var conferma dopo un check con il numero 10 biancoceleste tenuto in gioco dal terzino dei liguri

42’ - Doppio errore di Ayroldi che non segnala un doppio fallo di Pinamonti che prima in scivolata colpisce Dia e poi, dopo l’anticipo di Gila, viene steso

45’ - Otto minuti di recupero vista la lunga pausa dopo il lancio di fumogeni

45+3’ - Ingenuo Rovella che allontana la palla dopo esser stato fermato in fuorigioco, scatta il giallo per il 6 biancoceleste

SECONDO TEMPO

51’ - Situazione bizzarra con l’arbitro che assegna una punizione al Genoa per trattenuta di Romagnoli su Pinamonti, ma il giallo è per il giocatore di casa che cadendo ha colpito duramente Pellegrini

72’ - Anche la Lazio in 10: Belahyane interviene su Thorsby e riceve il giallo. L’arbitro viene richiamato dal Var e rivedendo l’immagine il pestone viene giudicato da rosso. Una decisione che sembra eccessiva quella presa dal fischietto

78’ - Brutto fallo di De Winter su Zaccagni, manca un giallo per il difensore ligure

79’ - All’ennesimo fallo di De Winter arriva il giallo, stavolta il centrale abbatte Castellanos

85’ - Ennesima entrata dura su Castellanos, stavolta di Sabelli, inevitabile il giallo. Rivedendo le immagini il giocatore del Genoa compie un intervento simile a quello di Belahyane, se quello del marocchino è stato giudicato da rosso doveva essere appplicato anche in questo episodio.

90’ - Sono 4 i minuti di recupero