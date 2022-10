Flaminio, segr. gen. Nervi: "Stadio della Lazio? Non commento ciò che non esiste. Passano i giorni ma..."

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ieri l'Assessore Onorato aveva dato un ultimatum alla società biancoceleste: serve un progetto prima del 2023, altrimenti verranno valutate altre soluzioni. A mettere ancora più pressione ci ha pensato Elisabetta Margiotta Nervi, segretaria generale della Pierluigi Nervi Project Foundation che ha parlato a La Repubblica della grave condizione in cui si trova l'impianto: "Passano i giorni e non succede nulla, anzi, l’impianto si degrada sempre di più. Siamo delusi, abbiamo fatto tutto quello che era in nostro potere. Abbiamo elaborato, insieme a Getty Foundation e La Sapienza, un piano di conservazione per la tutela che la vecchia amministrazione ci aveva assicurato di utilizzare per restaurare il Flaminio. Ci aspettiamo che anche la giunta Gualtieri lo faccia".

Poi tocca l'argomento stadio della Lazio: "Non posso commentare qualcosa che non esiste, non posso sapere se è coerente con i vincoli del Piano di conservazione. La strategia di Lotito non la capisco: non è l’amministrazione comunale che deve proporre, il Comune valida, approva o respinge un progetto che riceve. La giunta non può dare assicurazioni senza vedere un progetto concreto. Non è mai successo. Quando avremo un progetto si potrà dare un parere, ovviamente con l’avallo della Soprintendenza, visto il vincolo di tutela. Lotito facesse almeno lo sforzo di realizzarlo".