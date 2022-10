FORMELLO - Lazio, 15' aperti ai media: inizia la rifinitura

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Inizia la rifinitura anti-Midtjylland, la rosa biancoceleste arriva in campo per il riscaldamento che precede le prove tattiche. Tutti in gruppo tranne il baby Bertini e ovviamente Immobile, ai box per la lesione muscolare al bicipite femorale. C'è da vendicare la gara d'andata in Danimarca, una figuraccia che ancora scotta. Tra poco si capiranno meglio le scelte del tecnico biancoceleste per centrare i 3 punti all'Olimpico.

