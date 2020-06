FORMELLO - Lazio, aggiunti Proto, Djavan e Moro. Assente Immobile

FORMELLO - Un altro allenamento alle spalle. La Lazio continua la preparazione in vista del ritorno in campo per una partita ufficiale. Mancano due settimane esatte alla trasferta di Bergamo. Confermati i rientri in gruppo di Vavro e Milinkovic, ristabiliti già da lunedì e anche stamattina regolarmente coi compagni. Ci sono tre aggiunte per Simone Inzaghi: Proto, Djavan Anderson e Raul Moro. Il portiere fatica agli ordini di Grigioni e Zappalà, l’olandese e il baby della Primavera partecipano anche alla fase tattica. Rientrati dall’estero, sono stati aggregati dopo aver effettuato ieri il secondo tampone nel giro di quattro giorni.

SEDUTA. Discorso che non vale per Lukaku e Lulic, alle prese coi rispettivi protocolli differenziati. Ora anche loro fanno parte del "gruppo squadra", ma non sono in grado di svolgere una seduta a pieno ritmo. Il capitano deve ancora risolvere l’infortunio alla caviglia sinistra, operata due volte a causa di un’infezione. Lavoro a parte per Cataldi e Leiva. Il brasiliano ha rallentato per un fastidio al ginocchio destro operato ad aprile, sta gestendo le sue condizioni, tornerà presto a pieno regime. Nessuna preoccupazione nemmeno per Cataldi (ieri in piscina), a breve si rivedrà in gruppo. Stamattina non si è visto sul campo Immobile, potrebbe essergli stato risparmiato l’allenamento. Per lui quindi niente esercitazioni tattiche di giornata, dove Inzaghi ha ruotato i fratini per tenere tutti sulla corda. Esterni compresi: Marusic è stato testato su entrambe le fasce, prima a destra in formazione con Jony, poi sull’out di sinistra con Lazzari dalla parte opposta.