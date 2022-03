FORMELLO - Lazio, è tornato il Re: Immobile in gruppo alla ripresa

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Il Re è tornato a casa. Ciro Immobile a Formello, in campo coi compagni per l’allenamento di ripresa. Alle spalle i due giorni di riposo concessi da mister Sarri. Alle 15.30 inizia la seduta al Fersini con il bomber biancoceleste che tira il gruppo: “liberato” dal ct Mancini dopo il ko con la Macedonia del Nord, è rientrato nella Capitale e si è subito rimesso a disposizione con il Sassuolo nel mirino. Vuole scacciare con i gol - come ha sempre fatto - le critiche sul suo conto in azzurro. Ranghi ridotti, comunque, nel centro sportivo: dodici giocatori di movimento a cui aggiungere i due portieri Adamonis e Moretti della Primavera. La squadra dei presenti è composta da Patric, Pedro, Moro, A. Anderson, Basic, Leiva, Lazzari, Luis Alberto, Felipe Anderson, Cataldi, Akpa Akpro e Immobile, appunto.

SITUAZIONE. Tutti gli altri sono ancora impegnati con le rispettive nazionali. Radu, al contrario, è in infermeria: la fascite plantare l’ha tormentato nelle ultime settimane, il romeno effettuerà un provino nei prossimi giorni per provare a entrare almeno nella lista dei convocati. Contro il Sassuolo non ci sarà lo squalificato Pedro, al suo posto tornerà Zaccagni dal turno di stop scontato nel derby. Da valutare Luiz Felipe: il difensore ha abbandonato il ritiro dell’Italia a causa di un trauma al ginocchio rimediato in allenamento. In caso di forfait ci sarà Patric in coppia con Acerbi.