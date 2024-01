FORMELLO - Lazio, Hysaj in gruppo: tutti i dubbi di Sarri

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Luis Alberto e Immobile differenziati, sono i big ancora ai box e che cercano di anticipare i tempi di rientro. Fuori per Udine, nuove valutazioni verranno fatte la settimana prossima quando ci sarà il derby di Coppa Italia e si avvicinerà la Final Four di Supercoppa in Arabia Saudita (partenza per Riyad dopo il match con il Lecce). Sarri va avanti con tutti gli altri: nel pomeriggio ha ritrovato in gruppo Hysaj, fermo negli ultimi due giorni per un dolore al costato. Le sue condizioni non hanno mai preoccupato.

Sulle fasce il ritorno di Lazzari dalla squalifica porterà il tecnico a spostare Marusic a sinistra, spingendo in panchina l'albanese e Pellegrini, sempre coi compagni dopo lo spavento con il Frosinone (risentimento al polpaccio). In difesa i dubbi sono più al centro dove è tornato Romagnoli, ma potrebbe essere confermata la coppia Patric-Gila. Anche Casale spera in una chance, i tanti impegni ravvicinati fanno aumentare le riflessioni e forse anche le rotazioni. L'ex Milan ha saltato tutte le partite dalla scorsa sosta, dovrebbe partire dalla panchina, non verrà rischiato subito dall'inizio.

A centrocampo il ballottaggio è tra Kamada e Vecino per completare il reparto con Guendouzi e Rovella. Occhio anche alla candidatura di Cataldi, troverà spazio tra domenica e mercoledì. In attacco Isaksen sembra aver sorpassato Felipe Anderson, il danese punta a chiudere il tridente con Castellanos e Zaccagni. Domani mattina la rifinitura e il viaggio per Udine.