FORMELLO - Lazio, Immobile si arrende. Milinkovic c'è, in attacco...

FORMELLO - Immobile out, la rifinitura viene preceduta dal comunicato medico della Lazio: Ciro fuori per una lesione di basso grado a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra. Da ricontrollare nei prossimi giorni: non sarà convocato per domani, salterà anche gli impegni della Nazionale. Due maglie scontate in attacco, chiamati agli straordinari Felipe Anderson e Pedro. L’altra scelta spetta a Sarri: Muriqi centravanti oppure l’utilizzo di Moro (titolare nel turno infrasettimanale con il Torino) con lo spostamento di Pedro in mezzo. Oggi l'ex Barcellona e Chelsea è stato testato in mezzo, potrebbe essere un segnale indicativo. Ballottaggio apertissimo.

CAMBI. A centrocampo ritroveranno la maglia Leiva e Milinkovic, Luis Alberto il terzo a completare la mediana. Il Sergente non è al meglio (anche lui flessore), ma stamattina ha svolto la seduta coi compagni. In difesa il solito dubbio sulla fascia destra tra Marusic e Lazzari: entrambi hanno convinto nella prestazione più recente, potrebbe ritoccare al montenegrino, perfetto con la Roma in fase difensiva. Al centro Luiz Felipe e Acerbi, a sinistra Hysaj continua a non rifiatare. Tra i pali riecco Reina, è lui il titolare in campionato.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Moro. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Patric, Radu, Cataldi, Escalante, Akpa Akpro, A. Anderson, Basic, Muriqi, Romero. All.: Sarri.