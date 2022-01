FORMELLO - Lazio, Luis Alberto e Zaccagni rispondono presente. Basic a riposo

FORMELLO - Luis Alberto e Zaccagni in gruppo. Rientri importanti per Sarri, sono tornati a disposizione i due calciatori migliori finiti nella lista degli assenti da fine dicembre. La Lazio non ha rilasciato note ufficiali, ma stamattina l’ex Verona ha svolto le visite mediche d’idoneità per avere di nuovo il via libera. Nel pomeriggio si è rivisto coi compagni così come lo spagnolo, che ha terminato i giorni di quarantena. Allontanato lo spettro del possibile forfait per covid. Akpa Akpro, l’altro in Paideia stamattina, partirà invece con la Costa d’Avorio per partecipare alla Coppa d’Africa. Le prove tattiche alle 15 sono proseguite con il Mago a centrocampo e Zaccagni in attacco, la preparazione alla sfida con l’Empoli è entrata nel vivo senza che Sarri abbia dovuto aggiungere troppi ragazzi della Primavera (oggi c'era solo il 2005 Troise)

CONDIZIONI. In infermeria c’è ancora Acerbi, alle prese con il problema muscolare al flessore rimediato a Venezia. Dovrebbe recuperare per l’Inter (9 gennaio), un recupero prematuro potrebbe essere rischioso. La lesione è comunque in via di miglioramento. Al suo posto, in caso di forfait confermato, si giocano il posto Patric e Radu (oggi lo spagnolo si è mosso al centro, il romeno come terzino sinistro). Mancano ancora Escalante e Romero, agli assenti si è aggiunto Basic, che ieri pomeriggio aveva interrotto in anticipo la seduta. Le sue condizioni non dovrebbero preoccupare in vista del match di giovedì all’Olimpico. Serve una conferma dell'ottimismo a partire da domani.

Pubblicato il 3/01/2022