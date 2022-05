FORMELLO - Lazio, Pedro è out. Sarri riflette su più ballottaggi

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di DANIELE MASCOLO

FORMELLO - Prove tattiche al via senza Pedro. Sarri ci ha fatto la croce sopra, sa di doversi rinunciare anche contro la Sampdoria. Lo spagnolo, ancora alle prese con i problemi al polpaccio destro, prova il recupero per la partita di lunedì 16 maggio con la Juventus. Nulla è scontato, l’attaccante dopo la trasferta di Genova ha riportato una lesione muscolare sulla vecchia cicatrice dell’infortunio rimediato a Salerno a metà gennaio. In attacco si va avanti con i soliti tre: Felipe Anderson e Zaccagni ai lati di Immobile. Il resto della rosa è a disposizione. Hysaj, in tribuna al Picco per un fastidio al polpaccio, non ha saltato nemmeno un allenamento settimanale (ma è destinato alla panchina). Acerbi, decisivo contro lo Spezia con il gol nel finale, ha riposato soltanto un giorno in più e già da ieri si è riaggregato ai compagni. Nessun dubbio sulla sua titolarità, il punto interrogativo semmai è sul suo partner al centro della difesa: si giocano il posto Patric e Luiz Felipe. A centrocampo scontato l'impiego dall'inizio di Luis Alberto per Basic. Meno quello in regia: duello tra Leiva e Cataldi, scelto nel match di sabato scorso.