FORMELLO - Lazio, riecco Milinkovic. Cataldi ok, Leiva e Lukaku non si allenano

Seduta pomeridiana d'allenamento per la Lazio che si è ritrovata a Formello nel tardo pomeriggio intorno alle 18. Circa un'ora e mezza di seduta per i biancocelesti, che dopo una prima fase di riscaldamento e un'altra di possesso palla a gruppi, si sono concentrati su un lavoro tattico guidato attentamente da Simone Inzaghi. Gli assenti, oltre al lungodegente Lulic e al neoacquisto Muriqi, arrivato con uno stiramento da smaltire, sono Vavro, Luiz Felipe, Lukaku e Lucas Leiva. Il primo è alle prese con i soliti fastidi muscolari, il secondo è fermo per la forte contusione alla caviglia destra rimediata a Frosinone e ne avrà almeno per 15 giorni. Da capire invece il motivo dell'assenza degli ultimi due, lasciati a riposo nella giornata di oggi.



Le buone notizie arrivano da Cataldi, che ha risolto l’infortunio alla caviglia destra e per il secondo giorno consecutivo si è allenato in gruppo. Si rivede anche Milinkovic che era tornato affaticato dagli impegni con la Serbia. Il centrocampista ha svolto la prima parte di lavoro con i compagni, prima di defilarsi al momento delle prove tattiche (effettuate in vista dell'amichevole del 19 settembre contro il Benevento). Ad assistere alla seduta c'era anche il nuovo collaboratore di Tare Alessandro Matri, oltre all'ex calciatore biancoceleste Sebastiano Siviglia, in visita al centro sportivo. Non si è visto in campo il nuovo acquisto Fares, che verrà ufficializzato nelle prossime ore dal club dopo aver risolto le ultime formalità.

CALCIOMERCATO LAZIO, JONY VICINO AL RITORNO IN LIGA: LE ULTIME

CALCIOMERCATO LAZIO, PER BASTOS SPUNTA UN'OFFERTA DAGLI EMIRATI

TORNA ALLA HOME PAGE