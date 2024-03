FORMELLO - Lazio, Tudor subito a tre! Il tecnico prova il cambio modulo

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18.45 - Subito a tre. Tudor non perde tempo e nel pomeriggio prova il nuovo modulo: 3-4-2-1, naturalmente condizionato dalle tante assenze per gli infortunati (oggi lavoro differenziato in scarpe da ginnastica per Rovella), nonché le convocazioni dei nazionali. Romagnoli perno centrale con Gila e Casale ai suoi lati, con i due braccetti pronti a scambiarsi di posizione durante la seduta. Senza esterni sinistri a disposizione, si è mosso Pedro sulla fascia mancina. Lazzari dalla parte opposta, con in mezzo Cataldi o André Anderson insieme a Kamada, schierato nella linea dei quattro. Davanti Immobile o Castellanos con a supporto la coppia Felipe Anderson-Luis Alberto. Azioni senza opposizione, fino a quando non è scattata la partitella con aggregati tantissimi ragazzi della Primavera (Renzetti, Bordon, Zazza, Ruggeri, Milani, Coulibaly Di Tommaso, Gonzalez, Sulejmani, Saná Fernandes). Il primissimo test tattico ha visto Ciro con i baby e il Taty con la formazione della prima squadra: questione di pochi minuti, con calciatori alternati per completare l'undici dei giovani biancocelesti, utilizzato come assetto sparring-partner. La ripresa è fissata per domani, a Formello è prevista un'altra doppia seduta (ore 11 e ore 17), la seconda consecutiva.

FORMELLO - Il primo allenamento dell'era Tudor. L'inizio fissato alle 11 slitta di una ventina di minuti, è il giorno dell'incontro tra il tecnico e la rosa, subito messa sotto torchio con una doppia-doppia tra oggi e domani. Alle 17 a Formello si replicherà con un'altra sgambata. Stamattina, intanto, il croato ha alternato il lavoro atletico alle esercitazioni tecniche: corsa di riscaldamento, poi l'attivazione agli ordini del preparatore atletico Fonte (sotto contratto con la Lazio già sotto la gestione Inzaghi e Sarri), allunghi continui e torello a cui hanno partecipato soltanto i calciatori della prima squadra. Nel gruppo, per fare numero, sono stati aggregati diversi ragazzi della Primavera: Ruggeri, Milani, Di Tommaso, Gonzalez e Saná Fernandes.

Tudor ritroverà soltanto la prossima settimana i sei convocati in nazionale: Marusic, Hysaj, Vecino, Guendouzi, Isaksen e Zaccagni. Ancora a riposo, invece, Patric e Rovella, che provano il recupero per la ripartenza del campionato (30 marzo contro la Juventus). Provedel rimarrà ai box per almeno un mese. Tra gli assenti Pellegrini, sostituito all'intervallo della trasferta a Frosinone. Verrà gestito durante la sosta.

Le vere prove tattiche anti-Juve partiranno al rientro dei big fuori per gli impegni internazionali. Nel frattempo Tudor potrebbe cominciare a testare la difesa a tre in vista di un possibile cambio di modulo. Complicato decifrare le intenzioni immediate dell'allenatore con la partitella odierna di fine seduta: 9 contro 9 e tanti baby prestati. Un'indicazione, però, potrebbe essere arrivata dal breve colloquio con Kamada, andato in scena al termine dell'allenamento. Il giapponese potrebbe rilanciarsi in questo finale di stagione. O almeno sembra questa l'intenzione di Tudor.