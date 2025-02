FORMELLO - Lazio, Zaccagni ce la fa. Ok Guendo, chance Hysaj

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Zaccagni ha partecipato alla rifinitura e si è rimesso a disposizione per Cagliari. Il capitano aveva saltato la seduta di ieri per un attacco influenzale. Ci sarà domani sera, insieme a lui sulla trequarti Isaksen e Dia, sono i tre che dovranno scortare Castellanos, uno dei pochi confermati rispetto alla gara di giovedì. A centrocampo riecco il tandem inamovibile Guenduzi-Rovella. Vecino è ancora out così come Patric, Lazzari e Tavares. In panchina, oltre a Dele-Bashiru, ci sarà Basic, fuori lista in Europa (come Ibrahimovic). In difesa favorita la coppia centrale Gila-Romagnoli. Sulle fasce stavolta toccherà a Hysaj a destra con Marusic traslocato a sinistra. Pellegrini, tra l’altro, ha saltato l’allenamento della vigilia.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Mandas, Furlanetto, Gigot, Pellegrini, Dele-Bashiru, Basic, Tchaouna, Pedro, Noslin, Ibrahimovic. All.: Baroni.