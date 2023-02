Gli Altri Laziali, pasticcio Acerbi. Jony batte Durmisi, ottimo Armini

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opzione, o senza, di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio sale a 15, visti gli ultimi due prestiti di Kamenovic allo Sparta Praga e Marino alla Fidelis Andria, di questi in tre (Escalante, Durmisi e Raul Moro) hanno cambiato maglia nel mercato di gennaio. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Akpa Akpro (Empoli), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Escalante (Cadice), Raul Moro (Real Oviedo), Durmisi (Tenerife), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga), Marino (Fidelis Andria).

SERIE A

ACERBI (Inter) - E' fatale Bologna per l'Inter. I neroazzurri al Dall'Ara perdono 0-1 contro il Bologna con gol di Orsolini. Acerbi, subentrato al 46' a De Vrij, è tra i colpevoli del gol subito dalla squadra di Inzaghi.

AKPA AKPRO (Empoli) - Troppo Napoli al Castellani per l'Empoli: i partenopei, anche in dieci, battono per 0-2 i toscani di Zanetti. Akpa Akpro non ha preso parte al match perché squalificato, dopo l'ammonizione ricevuta contro la Fiorentina.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Torna alla vittoria, dopo una lunga assenza, la Reggina che si impone, per 2-1, in casa contro il Modena. Cicerelli, come di consueto, subentra dalla panchina la 74', senza creare occasioni pericolose.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Vittoria di misura e rete inviolata per il Potenza in casa contro il Taranto. Armini, in campo tutta la partita disputa un bel match in fase difensiva contribuendo al clean sheet.

NOVELLA (Picerno) - Pareggio per 1-1 in trasferta del Picerno sul campo della Viterbese. Novella questa volta non entra in campo e osserva la partita dei suoi compagni dalla panchina.

ROSSI (Monterosi) - Nuova sconfitta, per 3-2, del Monterosi contro il Monopoli. Rossi ancora infortunato non può aiutare i suoi compagni. Stagione da cancellare per l'attaccante.

LOMBARDI (Triestina) - Seconda vittoria consecutiva della Triestina che, in casa, batte 1-0 la Juventus Next Gen. Lombardi, come Rossi, non si vede a causa di un infortunio che lo ha tenuto fuori per tutto il campionato.

FURLANETTO (Renate) - Torna a vincere, 2-3 contro l'Albinoleffe, il Renate. Furlanetto, secondo portiere del club lombardo, resta in panchina per tutta la durata del match.

MARINO (Fidelis Andria) - Perde di misura contro il Foggia, in Puglia, la Fidelis Andria. Anche Marino non scende in campo ma è ancora rilegato in panchina.

LA LIGA

ESCALANTE (Cadice) - Altra vittoria del Cadice, dopo lo stop contro il Barcellona, questa volta in casa contro il Rayo Vallecano. Escalante, nuovo arrivo del club andaluso, è titolare per 90' e sta aiutando i suoi nella lotta alla salvezza. Attualmente il Cadice ricopre la sedicesima posizione.

SECUNDA DIVISION

RAUL MORO (Real Oviedo) - Trova un punto il Real Oviedo, pareggiando 1-1, contro l'Albacete. Raul Moro, questa volta, resta in panchina per tutta la partita.

JONY (Sporting Gijon) e DURMISI (Tenerife) - Jony batte Durmisi: lo Sporting Gijon, con una sola rete segnata, ottiene i tre punti contro il Tenerife. Partiti entrambi dalla panchina l'ala subentra al 77', mentre il terzino all'82'. Nessuno dei due lascia il segno.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Perde lo Sparta Praga, 3-2, contro lo Zlìn. Kamenovic, arrivato a inizio gennaio, non scende in campo con i compagni, ma assiste alla partita dalla panchina.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Perde Il San Paolo 0-1 contro il Sao Bernardo. Andre Anderson per l'ennesima volta non rientra tra i convocati del tecnico Ceni.