Immobile Scarpa d'Oro, le reazioni della stampa. E la Gazzetta... - FOTO

Ciro Immobile è il miglior bomber europeo della stagione 2019-2020 e a testimoniarlo è la Scarpa d'Oro vinta dall'attaccante della Lazio. Il premio gli è stato consegnato ieri in Campidoglio e le immagini sono rimbalzate anche fuori dall'Italia. La stampa estera infatti ha celebrato il traguardo raggiunto dal centravanti biancoceleste raccontando l'evento che lo ha visto protagonista. I quotidiani spagnoli Marca, Mundo Deportivo e Sport e quello ecuadoriano El Universo gli hanno dedicato il giusto spazio come testimoniato dalle foto.

LA GAZZETTA - Curioso invece il caso della Gazzetta dello Sport. Il giornale con sede a Milano ha deciso di ignorarlo in prima pagina, dedicandogli un semplice trafiletto a pagina 19. Durante il caos relativo al caso tamponi la vicenda della Lazio era sempre in primo piano e ben visibile sul quotidiano in questione, ma ora che la società biancoceleste andrebbe elogiata per l'obiettivo raggiunto dal suo attaccante si preferisce non farlo.