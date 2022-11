Immobile, sogno derby: il capitano farà verifiche ogni giorno

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ciro vuole esserci, ma in questo momento il derby resta un sogno. Dopo i controlli in Paideia di inizio settimana, Immobile continua il suo avvicinamento verso il derby. Difficile vederlo in mezzo al campo, ma il capitano ci crede e le proverà tutte per centrare un recupero lampo che nessuno si aspettava. L'attaccante campano ha bruciato le tappe. Alterna le fatiche al chiuso a quelle in piscina. C'è un piccolo spiraglio aperto e Ciro vuole tenerlo vivo fino all'ultimo secondo. Ogni giorno sono previste verifiche per lui che continua sperare. Ci tiene troppo alla sua Lazio e a questa partita. Molto difficile, ma Immobile ama le imprese.