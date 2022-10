Infortunio Immobile, un dieci da falso nove: nuova soluzione per Sarri?

Fonte: Edoardo Zeno - Lalaziosiamonoi.it

Andrew Zolli scrive che "la resilienza è la scienza di adattarsi ai cambiamenti”, il vocabolario Treccani recita “Resilienza: capacità di reagire di fronte a traumi, difficoltà”. Ne servirà tanta alla Lazio e a Sarri per rimediare al lungo stop che attende Immobile. Ne salterà tante di partite il capitano fermato da una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale sinistro. Il Comandante cerca nuove soluzioni, deve sostituire una macchina da 188 gol in Serie A. Non sarà semplice. Nelle ultime ore si è parlato tanto. Felipe Anderson e Pedro da prime punte, Milinkovic davanti per non perdere fisicità e anche la prova a Formello di Lazzari come esterno del tridente.

UN’ALTRA IDEA – L’ultima soluzione per Sarri può essere quella di Luis Alberto come finto centravanti. È una delle opzioni che ancora non ha preso quota, ma potrebbe essere presto presa in considerazione dal tecnico biancoceleste in caso di necessità. Un dieci puro ad agire da falso nove che garantirebbe alla Lazio maggiore palleggio offensivo. Al contrario di Milinkovic, il Mago spagnolo ha più attitudine ad uscire dai blocchi per venire a palleggiare sulla trequarti e a lasciare spazio per gli inserimenti degli esterni e delle mezzali. Un po’ quello che faceva Mertens al Napoli proprio sotto la gestione Sarri. La fantasia di Luis potrebbe essere spostata quei 20 metri più avanti per renderlo ancora più pericoloso e avvicinarlo alla porta avversaria, per sfruttare la sua qualità e la sua creatività nell’ultimo passaggio. È un’opzione ancora remota, ma che presto può diventare realtà in questo periodo di assoluta emergenza offensiva.