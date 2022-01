Inter - Lazio, Tare: "Rinnovo Sarri? Quando torna Lotito da Cortina. Sul mercato..."

Tare a Dazn prima di Inter-Lazio: "La capienza degli stadi ridotta? Non vedo la differenza tra Inghilterra e Italia per quanto riguarda i contagiati. Le misure con il Green pass sarebbero state sufficienti per affrontare questo momento qui, è stato deciso diversamente, sarebbe stato buon senso almeno il 50%. In questi 4 mesi ci sono stati più confronti con la squadra che con mio figlio di 18 anni. C’è poco da parlare, siamo una squadra strana, facciamo partite impressionanti e altre che ti lasciano perplesso. Vedi anche l’ultima in casa che siamo andati sotto di due gol. Anche in passato ci sono state situazioni così, bisogna rimanere calmi e analizzare. Arriveranno, non so quando, ma arriveranno i risultati. Viviamo in una città particolare, a volte le critiche sono esagerate, altre giuste. Rinnovo Sarri? Quando Lotito rientra da Cortina, Sarri firmerà il contratto nuovo. Sarà difficile il quarto posto, è un obiettivo ma sarà difficile. Vedendo la squadra nelle ultime 3 settimane, ha capito l’idea del gioco di Sarri. Poi arriva la partita di domenica e speri di dare continuità e invece ci sono dei blackout. Se continuiamo come nell’ultimo mese, possiamo dare ancora tanto. Mercato e Acerbi? Abbiamo il problema dell’indice di liquidità come altre squadre, va risolto e poi valutare delle occasioni utili. Acerbi ha avuto un infortunio muscolare, lo conosciamo, si chiama leone, non molla mai e vuole sempre essere presente. Speriamo di recuperarlo. Per la situazione ambientale, la sua reazione è stata istintiva, a caldo, si è scusato, si è visto all’ultima partita che lo stadio ha accettato le sue scuse".