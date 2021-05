Inzaghi, rinnovo in stand-by: Lotito pensa ai possibili sostituti

Sarà l'ultima settimana di campionato, con la Lazio che scenderà in campo stasera contro il Torino e domenica contro il Sassuolo. Dopodiché Inzaghi e Lotito non avranno più scuse per non discutere il rinnovo di contratto del tecnico piacentino. Dopo un infinito tira e molla si è arrivati al momento decisivo. Ieri il presidente era a Formello per chiedere alla squadra una reazione dopo il derby perso e c'è chi parla di un incontro di due ore con il mister avvenuto già domenica. Piovono smentite, ma quel che è certo è che questa settimana o la prossima ci sarà il tanto atteso vertice tra le parti.

SOSTITUTI - Nel frattempo, si legge sulla rassegna stampa di Radiosei, il presidente sta pensando anche agli eventuali sostituti di Inzaghi per la panchina della sua Lazio. Il nome più forte è quello di Gattuso che lascerà Napoli nonostante il bel calcio espresso e la Champions quasi raggiunta. Senza impiego c'è Sarri che però rappresenterebbe una spesa troppo esosa per le casse biancocelesti, così come Allegri. Anche Mihajlovic è un nome che stuzzica dato il suo passato, mentre Tare starebbe pensando anche a De Zerbi che però è molto vicino allo Shakthar e sul quale c'è anche la Fiorentina.

