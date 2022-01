Italia, attese le convocazioni a Coverciano: quattro giocatori della Lazio scalpitano

E' arrivata la sosta di campionato ed è tempo di casting a Coverciano in vista dei Mondiali 2022. Il ct Mancini sta per diramare la lista dei convocati allo stage dell'Italia da cui bisognerà che arrivi qualche indicazione per il prossimo torneo degli azzurri - ma prima ancora per le qualificazioni, ovviamente - e ci sono quattro giocatori della Lazio che scalpitano, come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei. Uno ovviamente è Ciro Immobile, punto fermo della nazionale italiana, ma potrebbero esserci delle novità: Mattia Zaccagni, ad esempio, sta convincendo tutti in biancoceleste dopo una battuta d'arresto iniziale dovuta a guai fisici e ora potrebbe essere una soluzione importante per Mancini considerando anche l'infortunio di Federico Chiesa. Danilo Cataldi è un altro giocatore laziale che spera nella convocazione allo stage, così come Luiz Felipe: per il difensore brasiliano con passaporto italiano sarebbe una prima volta, l'occasione per rispondere alla chiamata azzurra dovrebbe arrivare oggi.