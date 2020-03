La Lazio verso l'estinzione del debito con il Fisco: il 1° aprile nuova rata

Arriva ogni 1° aprile ma non è uno scherzo. Si tratta del bonifico che la Lazio è costretta a elargire al Fisco da quindici anni a questa parte, ne mancano otto. Otto rate per estinguere il debito accumulato da Cragnotti negli anni d'oro della società biancoceleste, poi traghettata da Ugo Longo e salvata definitivamente da Lotito. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, l'accordo prevedeva un anticipo di 5,9 milioni e il pagamento di una doppia annualità (11,2 milioni) da sanare l'anno seguente. Poi rate da 5,6 milioni ogni 1° aprile seguente fino al 2028: non manca molto, tra qualche anno la Lazio sarà una società finalmente libera dai debiti.

